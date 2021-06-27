بإطلالة ناعمة.. مى عمر تخطف الأنظار

شاركت الفنانة مي عمر، متايعيها، وجمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت مي عمر باطلالة جذابة مرتدية توب ستان باللون الأبيض، واعتمدت على مكياج جذاب ناعم، أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما، شارك في بطولة العمل كلا من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.