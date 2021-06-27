أول تعليق لـ هبة قطب على واقعة منع ابنتها: بنتي حست بالقهر

علقت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، على الفيديو المتداول لأبنتها دينا هشام، والذي ظهرت خلاله في حزن شديد بعد منعها من نزول الحمام السباحة بـ"البوركيني"، قائلة: "بنتي حست بالقهرة والظلم بعد منعها من الدخول لأحد حمامات السباحة بسبب لبسها".



وأشارت قطب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الموقف الذي تعرضت له أبنتها خلال ذهابها لأحد النوادي وعلمها بأنها لا يمكن دخولها حال ارتداءها لمايوة "بوركيني" أصابها بالحزن، مؤكدة أنها كانت غاضبة من منعها من النزول لحمام السباحة بـ"البوركيني".



وتابعت: "بنتي أحست بالعنصرية الشديدة والتفريق في المعاملة، والمجتمع المصري يسمح لنفسه بالحكم على الغير والأشخاص بدون وجه حق"، مؤكدة أن مبدأ الحرية في اللبس والتصرفات غير موجود في مصر، وأن منع دخول المحجبات حمام السباحة أصبح بالأهواء شخصية، منوهة إلى أن اللبرالية في التفكير والتصرفات هي المشكلة الموجودة في المجتمع المصري، والتي تعني أعطاء النفس الحكم على الأخر.

