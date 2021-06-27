البنك الزراعي يكشف شروط الحصول على قروض المشروعات متناهية الصغر

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن كل الأوراق المطلوبة للحصول على القرض متناهي الصغير هو بطاقة الرقم القومي فقط.



وتابع "فاروق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الجهاز قام بتوفير قروض لأكثر من 2000 عميل خلال شهرين فقط بقيمة تصل لـ18 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القرض يتم الموافقة عليه خلال أسبوع.



ولفت إلى أن البنك الزراعي تواصل مع رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، في إطار تسهيل تمويل المرأة الريفية في افتتاح المشروعات متناهية الصغير، مشيرًا إلى أن هناك تعاون وثيق مع المجلس القومي للمرأة لتمويل المرأة المعيلة، وهذا يأتي في إطار تحقيق التنمية في الريف.



