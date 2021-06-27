وزير النقل: 200 مليار جنيه قيمة تحديث جرارات وعربات السكك الحديدية



وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أفضل 4 شركات عالمية تقوم بتحديث نظام الإشارات ووسائل التحكم بمختلف أنحاء الجمهورية»، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تحديث نظام الإشارة بخط القاهرة - الإسكندرية وبورسعيد – الزقازيق نهاية العام الجاري.



ولفت إلى أن قيمة تحديث نظم الإشارات والتحكم تبلغ 50 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة تحديث قضبان السكك الحديدية 50 مليار جنيه، مؤكدا أن عملية التطوير التي تنتهي 2023 ستمنع وقوع الحوادث، حال عدم وجود تدخل من العنصر البشري.



وخلال جولة الإعلامي أحمد موسى، مع وزير النقل بأحد قطارات الصعيد، أخبرت لجنة التفتيش «الوزير» بضبط 11 شخصا متهربا من دفع التذكرة، ليوجه الوزير بدوره بتوقيع غرامة، وتسليم الممتنع عن الدفع للشرطة في أقرب محطة.



وكشف الوزير أن الشرطة تتخذ الإجراءات القانونية حيال الركاب المخالفين بتحرير محاضر لهم.



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن عملية تطوير السكك الحديدية تشمل تحديث الجرارات والعربات بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.