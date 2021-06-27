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محلل سياسي عراقي: قمة بغداد الثلاثية تسهم في عودة "بغداد" للحضن العربي

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إحسان الشمري، المحلل السياسي العراقي، إن قمة بغداد الثلاثية التي عقدت اليوم، وشهدت مشاركة الرئيس السيسي لاقت ترحيبًا كبيرًا من الرأي العام العراقي كونها تمثل ترجمة حقيقية للعودة العربية تجاه العراق وعودة بغداد للحاضنة العربية.

وأضاف "الشمري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الاحد، أن القمة الثلاثية في بغداد تعمل بشكل حقيقي على الارض، بما يلبي طموحات "العراق"، مشيرًا إلى أن أهمية هذا التحالف تكمن في عودة العراق للحضن العربي، خاصة أن الشعب العراقي الان يدفع في هذا الاتجاه، بما يحقق مزيد من التعاون والتنسيق، خاصة في ظل ظروف سابقة تحكمت في المناخ العراقي مع إبتلاع الجانب الايراني للعراق خلال السنوات الماضية، مما يجعل هناك أهمية حيث ترنو الانظار لهذه القمة المنبثقة عن تحالف مهم قد يشكل عودة العراق للحضن العربي.

وولفت إلى أن هذه القمة والتحالف تسهم في عودة العراق إلى دورها الريادي في المنطقة، خاصة في ظل زيارة الرئيس السيسي والعاهل الاردني للعاصمة بغداد فهي مرحلة تاريخية فاصلة في عمر العراق، كون هذه القمم داعمة للعراق ووحدته وصون مقدراته.

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محلل سياسي عراقي قمة ثلاثية العراق

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