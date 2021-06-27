Advertisements

خبير مصرفي يكشف أسباب مد الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:45 م
وليد ناجي
وليد ناجي
أمنية فوزي
Advertisements

قال وليد ناجي، نائب رئيس أحد البنوك والخبير المصرفي، إن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي لمد الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية، تتمثل في عدم الخوف على القطاع المصرفي بسبب زيادة الأرباح، خلاف أن أزمة كورونا ما زالت مستمرة ولم تنته.

وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي يعمل على التيسير على المواطن في الصرف من أقرب ماكينة في ظل أزمة كورونا، كما أن الدول تعمل على تشجيع التحول الرقمي والشمول المالي، وقرار المركزي يصب في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن الشمول المالي شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إجراءات البنك المركزي في الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي خلال أزمة كورونا.

أخبار تهمك

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ أقل من ساعتين

وكيل أعمال وليد سليمان يكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

جريزمان بديل كين في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 5 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العروض الخليجية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

09:28 م

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة