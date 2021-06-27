خبير مصرفي يكشف أسباب مد الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية



قال وليد ناجي، نائب رئيس أحد البنوك والخبير المصرفي، إن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي لمد الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية، تتمثل في عدم الخوف على القطاع المصرفي بسبب زيادة الأرباح، خلاف أن أزمة كورونا ما زالت مستمرة ولم تنته.



وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنك المركزي يعمل على التيسير على المواطن في الصرف من أقرب ماكينة في ظل أزمة كورونا، كما أن الدول تعمل على تشجيع التحول الرقمي والشمول المالي، وقرار المركزي يصب في هذا الاتجاه.



ولفت إلى أن الشمول المالي شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إجراءات البنك المركزي في الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي خلال أزمة كورونا.



