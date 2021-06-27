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خبير مصرفي يشرح معنى المحفظة الإلكترونية والهدف منها

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:08 م
وليد ناجي
وليد ناجي
أمنية فوزي
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قال وليد ناجي، نائب رئيس أحد البنوك والخبير المصرفي، إن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الشعب المصري من خلال نشر ثقافة التعامل اللا نقدي أو التعامل النقدي الإلكتروني، في عمليات الشراء والبيع، بعيدًا عن التعامل بالأموال الكاش.

وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن المحفظة الإلكترونية أو محفظة الهاتف المحمول عبارة عن حساب مرتبط برقم الموبايل، ويستطيع المواطن من خلال هذه المحفظة إقراض بعض الأفراد الأموال، أو دفع كل المدفوعات أو المشتريات أو تحويل الأموال من رقم موبايل لرقم موبايل آخر.

وأشار إلى أن الكثير من المواطنين لا يتعاملون إلا من خلال الكاش، والبنك المركزي يهدف بالتدريج لتحويل هؤلاء إلى التعامل بشكل إلكتروني من خلال العديد من الوسائل.

قال وليد ناجي،  إن البنك المركزي لديه نظره شاملة للقطاع المصرفي، ويعمل على عدة محاور من أجل الوصول بالتدريج إلى الشمول المالي.

وتابع "ناجي"، أن ماكينات الصراف الآلي تعتبر خطوة وسيطة للانتقال إلى التعامل اللا نقدي، وبعد ذلك سيكون التعامل بشكل إلكتروني، معقبًا: "بعد كده الناس مش هتحتاج تتعامل بالنقدي، والتعامل هيكون قاصر على التعامل الإلكتروني".

ولفت إلى أن الشمول المالي يعني إدخال كل بني آدم ومؤسسة وجهة داخل النظام المصرفي، وإتاحة له الكثير من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضروري إدخالها إلى الشمول المالي، لأن هذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.

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