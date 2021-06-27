"الصحة": بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر بيونتك، المضاد لفيروس كورونا.





وقالت وزارة الصحة، إن قرارها جاء بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.





وأشارت إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.



