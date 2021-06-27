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ضحية تحرش "العمرانية": "رسالتي لكل بنت ما تسكتيش حقك هيتجاب"

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشفت ليلى، ضحية التحرش، والمعروفة باسم فتاة العمرانية إعلاميًا، تفاصيل تعرضها لواقعة التحرش أثناء عودتها من الدرس قائلة: "كنت راجعة من الدرس وأنا في ثانوية عامة، واثناء سيري في الشارع فوجئت بأحدهم يسير بجواري بسيارته، واعتدى عليا لفظيًا بألفاظ خادشة للحياء،..قلي كلام فظيع مش كويس.. وحاولت تجاوزه وإكمال سيري".

وتابعت "ليلى"، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية "ON"، قائلة: "عندما حاولت سؤاله بعد سبي وقلتله حضرتك بتكلمني أنا، فوجئت بيه بيضربني بالقلم على وشي، كنت خايفة اوي منه، وقررت ما نزلش الشارع تاني وقتها، حيث تعرضت لمعاكسات قبل كده، بس المرة دي كانت سباب وشتائم وضرب على وشي، ووقتها أصيبت بالصدمة والذهول إزاي أتضرب؟، وماعرفتش أتصرف؟، لكن صاحبتي ساعدتني وأخدت رقم العربية".

وحول ردود أفعال الشارع وقتها، قالت صحية التحرش: "سألوه أنت بتعمل كده ليه ؟ وهدوه ومشوه، ورغم أني بنت المنطقة بس ما حدش وقف جمبي، بعد ما صاحبتي صورت رقم العربية قلت لماما، وأخدت بعضي ونزلت أعمل محضر في القسم بتشجيع أمي واوبويا وأصحابي "

وحول مشاعرها بعد القبض عليه قالت: " مكنتش متخيلة يتقبض عليه بسرعة، وبشكر كل الي دعمني، ووقف جمبي وبشكر كل الناس واصحابي وأهلي والشرطة ".

ووجهت رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش قائلة: " ما تسكتيش هيتجاب حقك، وماتخافيش كنت الاول زمان بخاف أتكلم في مثل هذه المواقف، لكن المرة دي إتحركت وما قدرتش اسكت بعد ما مد إيده علي وماتوقعتش ده أبدًا".

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