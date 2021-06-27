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تجديد حبس صاحب سنتر تعليمي في واقعة انتحار فتاة بنها

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس صاحب السنتر ويدعي "أمين م " 15 يوما في إتهام اسرة فتاة بانه السبب في إنتحارها داخل السنتر الذي كانت تعمل فيه ويملكه بشارع كلية التجارة ببنها وإستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة لبيان تعرض المتوفاة لعملية قتل او إنتحار.

وقرر صاحب العقار المتواجد به السنتر التعليمي الذي شهد الواقعة بشارع كلية التجارة ببنها غلق السنتر نهائيا وإتخاذ إجراءات فسخ التعاقد مع صاحب السنتر.

كانت فتاة حاصلة على ليسانس الأداب وتبلغ من العمر ٢٤ عاما وتدعى امل ج تعمل في سنتر للدروس الخصوصية لطلاب الجامعة بشارع كلية التجارة ببنها يملكه شخص يدعى أمين م يقدم من خلاله كورسات تعليمية للطلاب بالجامعة قد أقدمت على التخلص من حياتها بتناول قرص غلة لمرورها بحالة نفسية سيئة تم نقلها للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من الرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم تانى بنها مفاده تلقيه بلاغا من مستشفي بنها العام بوصول فتاة مصابه بحالة إعياء شديد، نتيجة حالة تسمم.
بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أنها تعمل بسنتر تعليمى بشارع كلية التجارة بدائرة قسم ثان بنها وقامت بالانتحار والتخلص من حياتها إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وكشف عدد من الأهالى والعاملين بالسنتر التعليمى أن الفتاة المنتحرة قامت قبل انتحارها الذى وقع ظهر الخميس الماضي بالكتابة على يدها وعلى بطنها عبارة ( هاتولى حقى من أ) وقامت بإرسال رسائل الى زملاء صاحب السنتر والجروبات التعليمية الخاصة بالسنتر توضح تفاصيل علاقتها به وأنه أوهم الجميع أنها ابنته لمنع إثارة اى شكوك لوجودها معه طيلة الوقت وخاصة أنه متزوج.

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