تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة قوية أمام مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غد الإثنين الموافق 27 من شهر يونيو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس عند تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين.

و يعتلي الزمالك قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 58 نفطة من 26 جولة خاضها الفارس الأبيض بالمسابقة المحلية هذا الموسم.

وتغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الجولة السابقة " السادسة والعشرين" من بطولة الدوري المصري الممتاز، على فريق أسوان بثلاثية نظيفة.