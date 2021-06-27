Advertisements

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
على خلاف
Advertisements

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة قوية  أمام مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام مصر المقاصة بالدوري  المصري

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء غد الإثنين الموافق 27 من شهر يونيو الجاري.

 

وتنقل مواجهة الزمالك ضد مصر المقاصة ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس عند تمام الساعة السابعة من مساء غد الإثنين.

 

و يعتلي الزمالك قمة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 58 نفطة من 26 جولة خاضها الفارس الأبيض بالمسابقة المحلية هذا الموسم.

 

وتغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الجولة السابقة " السادسة والعشرين" من بطولة الدوري المصري الممتاز،  على فريق أسوان بثلاثية نظيفة.

أخبار تهمك

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الأهلي يحسم موقفه من العروض الخليجية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 9 ساعات

جريزمان بديل كين في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ أقل من ساعتين

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل أعمال وليد سليمان يكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

09:28 م

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة