Advertisements

رسمياً.. موناكو يعلن ضم حارس بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، أن حارس مرمى الفريق الأول، الاحتياطي ألكسندر نوبل، انتقل إلى موناكو الفرنسي، على سبيل الإعارة.

ووقع نوبل على عقد إعارة لمدة عامين، ولكن يمكن لبايرن أن يستدعيه بعد عام واحد حال الحاجة إليه.

وقال بايرن في بيان: "بدلاً منه، سيعود سفين أولريش إلى ميونخ كحارس احتياطي". كما سيعود أولريش إلى بايرن مرة أخرى قادما من هامبورغ بعدما انتقل إليه لمدة عام في صفقة انتقال حر.

وانتقل نوبل العام الماضي إلى بايرن قادما من شالكه، دون مقابل ولكن في ظل أداء وجاهزية قائد المنتخب الألماني مانويل نوير، حُرِمَ نوبل من المشاركة في الدوري الألماني الموسم الماضي، باستنثاء مباراة واحدة.

ولا يزال عقد نوبل مستمرا مع ميونخ حتى 2025 وهو يأمل في أن يخلف نوير خلال عامين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضم حارس بايرن ميونخ على سبيل الإعارة حارس بايرن ميونخ على سبيل الإعارة بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

أخبار تهمك

جريزمان بديل كين في مانشستر سيتي

منذ ساعة و 12 دقيقة

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ أقل من ساعتين

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وكيل أعمال وليد سليمان يكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يحسم موقفه من العروض الخليجية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بايرن يبدأ رحلة البحث عن بديل لمانويل نوير

شالكه لـ "بايرن ميونيخ": توقفوا عن ملاحقة نوبل

عاجل .. بايرن ميونخ يعلن رسمياً ضم خليفة نوير

مدرب بايرن ميونخ يطالب الإدارة بتمديد عقد نوير

بداية أزمة.. نوير يوجه رسالة قوية إلى صفقة بايرن ميونيخ الجديدة

شكوك حول إستمرار نوير مع بايرن ميونخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

09:28 م

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة