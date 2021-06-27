رسمياً.. موناكو يعلن ضم حارس بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، أن حارس مرمى الفريق الأول، الاحتياطي ألكسندر نوبل، انتقل إلى موناكو الفرنسي، على سبيل الإعارة.





ووقع نوبل على عقد إعارة لمدة عامين، ولكن يمكن لبايرن أن يستدعيه بعد عام واحد حال الحاجة إليه.





وقال بايرن في بيان: "بدلاً منه، سيعود سفين أولريش إلى ميونخ كحارس احتياطي". كما سيعود أولريش إلى بايرن مرة أخرى قادما من هامبورغ بعدما انتقل إليه لمدة عام في صفقة انتقال حر.





وانتقل نوبل العام الماضي إلى بايرن قادما من شالكه، دون مقابل ولكن في ظل أداء وجاهزية قائد المنتخب الألماني مانويل نوير، حُرِمَ نوبل من المشاركة في الدوري الألماني الموسم الماضي، باستنثاء مباراة واحدة.





ولا يزال عقد نوبل مستمرا مع ميونخ حتى 2025 وهو يأمل في أن يخلف نوير خلال عامين.