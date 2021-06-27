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ثروت الخرباوي يكشف مخطط الإخوان للتخلص من النخبة الثقافية إذا استمروا في الحكم

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان كانت تستهدف التخلص من النخبة المثقفة التي تمثل لهم قلقا.

وأشار "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه كان سيتم التخلص من النخبة إما بعقد محاكمات إسلامية صورية بأنهم ضد الإسلام، ويحاربون الإسلام، مثلما حدث في إيران عام 1979، فضلا على مشروع الاغتيالات.

وأضاف أن الإخوان كانوا يستهدفون تخفيض سن معاش القضاة، ليخرج عتاة القضاة إلى المعاش، وكان سيتم ادخال عدد من الحاصلين على ليسانس الشريعة والقانون من كليات الأزهر المنتمين إلى جماعة الإخوان للقضاء المصري، فضلا على أنهم كانوا يريدون السيطرة على الأمن الوطني والغاء الأقسام المختصة بمواجهة التطرف.

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