مصرع شخص خلال عمليات إخماد حريق غابات كبير في تركيا





قالت إدارة الغابات التركية إن رجل إطفاء واحد على الأقل لقي مصرعه خلال إخماد حريق غابات كبير بالقرب من منتجع مرماريس التركي الشهير.





يشار إلى أن حرائق الغابات التي اندلعت صباح اليوم الأحد انتشرت بسرعة على مساحة كبيرة بسبب الرياح القوية والطقس الجاف الحار.





وشاركت 10 مروحيات و 40 سيارة إطفاء في محاولة إخماد الحريق.





وبحسب السلطات المحلية، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع المتواجدين على شواطئ مر ماريس، وأفادت السلطات بأنه لا داعي لإجلائهم حتى الآن.





وقال وزير الزراعة التركي بكر باك دميرلي، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على حريق غابات كبير في منطقة منتجع مرماريس التركي الشهير.



