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تامر عبد الخالق يدرس عروض القسم الثاني بعد الرحيل عن البلاستيك

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
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تلقى تامر عبد الخالق المدير الفني السابق لفريق البلاستيك عرضا من أحد أندية مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني لقيادته في الموسم المقبل.

كما تلقى تامر أكثر من عرض من مجموعة القاهرة والجيزة بدوري القسم الثالث.

ورحل تامر عن تدريب فريق البلاستيك بعد مسيرة ناجحة حيث نجح في احتلال المركز الثاني بمجموعة القاهرة والقليوبية بدوري القسم الثالث رغم عدم وجود إمكانات مالية تذكر.

ويحسم تامر موقفه خلال الأيام المقبلة حيث حصل على راحة بعد مشوار طويل مع البلاستيك.

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