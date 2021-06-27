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محلل سياسي أردني: القمة العراقية المصرية الأردنية جاءت في ظرف عربي دقيق

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الكاتب جهاد المنسي، المحلل السياسي الاردني، أهمية قمة بغداد التي عقدت بالعاصمة العراقية اليوم، بمشاركة الرئيس السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

وقال "المنسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "القمة التي عقدت اليوم جاءت في ظرف عربي ودولي دقيق، بالإضافة إلى الظرف الاقتصادي الذي يطال العالم جراء جائحة "كورونا".

واكد أن هذه القمة تفرز أثارًا إيجابية على كافة الاصعدة سياسيًا ،اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة أن الشعوب العربية الان تطمح في تعاون عربي وثيق أكثر فعالية معقبًا: "نأمل أن تكون هذه القمة بداية لتلبية آمال الشعوب في إعادة اللحمة العربية، وهناك مناخ كبير من التفاؤل يسود الاجواء".

.وأضاف أن للقمة جانبين في غاية الاهمية أحدها سياسي والاخر اقتصادي، فالعائد الاقتصادي يكمن في تحقيق التعاون بين الدول الثلاث، وسياسيًا تؤسس القمة لمرحلة لاحقة خاصة بعد جائحة كورونا والفتور الذي اعترى العلاقات العربية مستطردًا: "أعتقد أن الزعماء الثلاث قادرين على تحقيق ذلك ونتمنى أن يتسع نطاق هذا التحالف لدول عربية أكبر لتوحيد الرؤى العربية المشتركة ".

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