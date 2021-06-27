فاطمة ناعوت: واقعة "طالبة الفستان" سب وخوض في الشرف وفرز طائفي

أكدت فاطمة ناعوت، الكاتبة الصحفية، أن قضية الطالبة حبيبة والتي تعرف بـ"طالبة الفستان" التي أنتشرت خلال الأيام الماضية أثرتها وحركتها للحديث عنها، وحفزتها لكتابة مقال بـ"ثورة فستان"، منوهًا الى ان السؤال التي تعرضت له الطالبة خلال امتحانها عن عقيدتها يعتبر جريمة وفرز طائفي وبه عنصرية وتنمر، محذرة من أن الطائفية والفرز الطائفي هادم لأي مجتمع، بجانب أن تقسيم الشعب لطوائف لا يقودنا إلى التنمية.



وأضافت "ناعوت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السؤال الذي وجهه لها المراقب "أنتي نسيتي تلبسي البنطلون" يعتبر تنمر صريح جدًا وواضح، مؤكدة أن السؤال الأخطر والذي تعرضت له البنت وهو يعتبر اتهام لجزء كبير من نساء العالم، "قالوا لها أنتي كنت محجبة ومحترمة ودلوقتي مش محترمة.. ده اتهام بإن كل مسلمه غير محترم وهو خوض في الشرف.



وأوضحت فاطمة ناعوت، أنه يجب أن يكون هناك تغير مجتمعي بعدم التدخل في شأن الأخر واحترام المرأة وخصوصيتها، مؤكدة أن الفستان هو الأنسب لطبيعة لبس الفتيات والسيدات والبنات ويعبر عن التاريخ.