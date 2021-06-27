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عمرو أديب: استقبال الرئيس السيسي في العراق مبهر ويليق به

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق اليوم، مشيرا إلى أنه لا يوجد رئيس مصري زار العراق منذ 30 عاما، معلقا: "إحنا كنا فين من العراق.. المصريين كانوا بيكونوا نفسهم في العراق زمان في عهد صدام حسين".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن استقبال الرئيس السيسي في العاصمة العراقية اليوم كان استقبالا مبهرا ويليق بالرئيس السيسي، لافتا إلى انه كان يتوقع أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق ستعقد في المطار، ولكنها عقدت في مقر رئاسة الوزراء.

واوضح أن مصر والأردن والعراق يحاولون تأسيس محور الشام الجديد وهو محور اقتصادي وليس سياسي، مضيفا: "شوفوا الراحة الشديدة في تحرك الرئيس السيسي خلال زيارته للعراق".

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