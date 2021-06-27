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والدة ضحية تحرش "العمرانية": "أنا في قمة السعادة أني جبت حق بنتي في 24 ساعة"

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت هبة رجب، والدة ليلى ضحية تحرش العمرانية، على تحرش أحد الاشخاص بابنتها واعتدائه عليها لفظيًا وبالضرب، قائلة: "نزلت زي المجنونة جبت بنتي من الشارع، وكانت مضروبة وهدومها مبهدلة، ومكنتش عارفة أعمل إيه، كنت عاوزة حد من المسؤولين يجيب لي حقي".

وتابعت "رجب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاحد،: " ما فكرتش وقتها في فكرة إن بنتي كانت لابسة إيه أو مش لابسة إيه، دي حرية شخصية، ولا خفت من أي حاجة، كل الي في دماغي إن بنتي نازلة تاخد درسها، من حقها تمشي في الشارع بأمان، وأنا في اليوم ده ماوصلتهاش بنفسي زي ماكنت معتادة لأني كنت تعبانة".

وأضافت: "ما فكرتش في الافكار التقليدية بتاعت سمعة بنتي، كل اللي جه في بالي إن الولد ده متعود على هذه الافعال، وأكيد عملها مرة واتنين مع فتيات أخريات وسكتوا وخافوا".

وحول مشاعرها بعد القبض على المتحرش، قالت: " كنت في قمة السعادة والفخر والفرحة والانتصار إني جبت حق بنتي في 24 ساعة الشرطة والنيابة جابته والحمد لله ".

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