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ضبط ٧٢ سيارة سرفيس مخالفة لعدم وجود رخص قيادة بالجيزة

الأحد 27/يونيو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس حملات لضبط سيارات السرفيس المخالفة في إطار توجيهات اللواء احمد راشد الجيزة، للتأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة لها والتعريفه المقررة واستيفاء التراخيص اللازمه للسير .

وفي هذا الإطار تمكن جهاز السرفيس بمتابعه من السيد محمود حسين رئيس الجهاز من ضبط ٧٢ سيارة مخالفة منها بدون رخص تسيير وأخرى بدون رخص قيادة للسائق وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها بشوارع السودان والتحرير وأحمد عرابي وجاري تنظيم حملات اخري لضبط الشارع .

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