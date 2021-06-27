بهدف رائع.. بلجيكا تطيح برونالدو والبرتغال من يورو 2020









وأحرز ثورجان هازارد هدف اللقاء الوحيد لمنتخب بلجيكا في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية .









وتأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ8 في مواجهة نارية ومثيرة مع نظيره المنتخب الإيطالي.









وودع منتخب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو أمم أوروبا من دور الـ16 ليفقد لقبه الذي توج به في 2016.

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق فوز هام على نظيره منتخب البرتغال بهدف نظيف، اليوم الأحد، في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".