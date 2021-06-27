برلمانى: السيسي حقق طفرة صحية كبرى.. وأحدث انجازاته مدينة الدواء والمبادرات العامة

قال الدكتور كريم بدر حلمى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح خلال 7 سنوات من توليه الحكم، فى تحقيق انجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات المجتمعية، وأولى اهتمامًا كبيرًا بمجال الصحة والدواء، وأبرز هذه الانجازات افتتاح مشروع مدينة الدواء المصرية، والتى تعد أحد أكبر وأهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة، ويتوقع أن تسهم بشكل كبير في إزالة التحديات أمام سوق الدواء، وتمنع الاحتكار، وتوفر دواء آمن وفعال بجودة عالية، وأسعار تناسب المواطن المصري.



واشاد بنتائج المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والتي هدفت لاستئصال الأمراض المتوطنة وأبرزها حملة 100 مليون صحة، والتي فحص خلالها أكثر من 52 مليون مواطن، وصرف العلاج للمصابين بالمجان، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والقلب والسمنة.



كما تعتبر مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" للعمليات الجراحية في التخصصات الحرجة، من أبرز ما تم انجازه، إضافة إلى إطلاق مبادرة "دعم صحة المرأة" التى تستهدف الكشف عن سرطان الثدى وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم والصحة الإنجابية، وشملت أيضا القلب والضغط والسكر والسمنة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى أطفال المدارس، ودعم صحة الأم والجنين، والاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة من سن يوم وحتى 28 يوما، والعديد من المبادرات الأخرى التى تستهدف توفير أفضل رعاية صحية وحياتية أفضل للمواطن، وعلى رأسها "حياة كريمة" و"تطوير الريف المصري"، حيث تستهدف تجويد حياة المصريين وتحسين خصائص المواطن المصري.



ويحسب أيضا للرئيس السيسي، اقتحامه الملف الأصعب في تاريخ مصر، وهو أحد أهم المشروعات القومية في العصر الحديث، متمثلا في تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل فى كافة المحافظات، لتوفير الكشف والعلاج لكافة المواطنين بأعلى جودة، ورعاية المصريين تحت مظلته والمعايير عالمية.



وأكد بدر قائلا، استطاع السيسي النهوض بالدولة المصرية بعد أن كانت على حافة السقوط، وأعاد بناء دولة جديدة، أنشاء فيها الكبارى والطرق الجديدة، للمساهمة فى ضخ الاستثمارات التي يتم إنشاء المشروعات الصناعية والسياحية والزراعية وغيرها، كما تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تطوير القاهرة، لتصبح مركزا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا رائدا في منطقة الشرق الأوسط.