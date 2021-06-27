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فعاليات نهائي بطولة CIB Finals 2021 بتنظيم أندية وادي دجلة

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش المصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال، اختتمت اليوم نهائيات بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش 2021 بحضور كلا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاستاذ حسين اباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي والاستاذ طارق راشد رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضي والكابتن كريم درويش رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة.

 وفاز اللاعب مصطفى عسل على نظيره محمد الشوربجى  بواقع اشواط ٣-١، واللاعبة نوران جوهر على نظيرتها هانيا الحمامى  بواقع اشواط ٣-١، والتي استمرت فعاليتها على مدار ست أيام مضت. يبلغ قيمة جوائز البطولة المادية 370 ألف دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات، والتي تنافس فيها اثنين من أبطال وادى دجلة وأثبتوا أداءًا مبهرًا في مختلف المباريات، وهم نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، وعلي فرج المصنف الأول على مستوى العالم.

ومن جانبه، أكد كريم درويش،رئيس قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة  ،" فخور بما حققناه في هذه البطولة ، والتي يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي في منطقة  The Parkبمول العرب التابع لشركة مراكز للاستثمار العقارى، مع حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما أثبت أبطالنا المصريون المشاركون في البطولة جدارتهم وتفوقهم في رياضة الاسكواش، وقدموا أداءاً مشرف طالما تميزوا به على مستوى العالم".

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