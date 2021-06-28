بحضور مختار جمعة.. "خارجية النواب" تناقش دور الأوقاف في تجديد الخطاب الديني اليوم

تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.





فمن المُقرر، أن تعقد لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعًا لها، اليوم، وذلك لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





البرلمان يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا





وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.





وجاء مشروع القانون إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي المصري.





وتضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه رؤى إضافة مادتين جديتين لأحكام القانون المذكور تستهدفا منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.



