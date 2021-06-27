موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

يبحث عشاق وجماهير القلعة الحمراء، عن موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل إليها الأهلي، بعدما أطاح بنظيره الترجي الرياضي التونسي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد أن أزاح الأخير بنظيره الوداد البيضاوي المغربي.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل، في المغرب، كما هو محدد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي، ذهابًا وإيابًا، بهدف نظيف، وبثلاثية نظيفة على الترتيب.

بينما فاز كايزر تشيفز على الوداد المغربي، ذهابًا بهدف دون رد، وتعادل سلبيًا في الإياب.