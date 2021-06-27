غرفة جدة تنظّم ورشة عمل "المرجع المكاني الوطني"

نظمت غرفة جدة اليوم، ورشة عمل توعوية لمجتمع الأعمال حول المرجع المكاني الوطني" SANSRS"، للتعريف به واستخدامه وآلية الوصول إليه، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، وذلك بمشاركة المتخصّصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية.





واستعرض المشاركون أهمية "المرجع المكاني الوطني" بصفته نظاماً مرجعياً مكانياً يستخدم في جميع تطبيقات تحديد المواقع، حيث تُبنى المنتجات الجيومكانية استناداً إليه، ويسهم في توحيد معايير إنتاج البيانات الجيومكانية والجهود الوطنية المبذولة بين مختلف القطاعات في المملكة، كما يوفر التكامل بين البيانات الجيومكانية المختلفة وتوافق الأنشطة المساحية والخرائط للمملكة.





وأشار المشاركون إلى أن المرجع، ينطلق من أهداف الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وتنظيمها لهذا القطاع، والارتقاء به بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والإشراف عليه، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، إضافة إلى وضع المعايير والضوابط الأساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها، والالتزام بها.