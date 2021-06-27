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"فولكس فاجن" تدرس وقف بيع سيارات محركات الاحتراق في أوروبا

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
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 تخطط شركة فولكس فاجن لألمانية لصناعة السيارات للتوقف عن بيع سيارات محركات الاحتراق في أوروبا بحلول عام 2035 مع تحولها إلى السيارات الكهربائية.

وقال كلاوس زيلمر، عضو مجلس إدارة فولكس فاجن للمبيعات في أوروبا، سنتوقف عن العمل بمركبات الاحتراق الداخلي بين عامي 2033 و2035 في أوروبا، أما في الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق إلى حد ما، وفي أمريكا الجنوبية وإفريقيا سيستغرق الأمر وقتًا أطول نظرًا لحقيقة أن الظروف السياسية وإطار عمل البنية التحتية لا تزال مفقودة.

وأضاف زيلمر إنه بحلول عام 2050 على أبعد تقدير، يجب أن يكون أسطول فولكس فاجن بأكمله محايدًا لثاني أكسيد الكربون.

وشدد صانعو السياسة في الاتحاد الأوروبي على انبعاثات العادم، مما أجبر شركات صناعة السيارات على تحفيز تطوير تكنولوجيا منخفضة الانبعاثات أو مواجهة عقوبات إذا تجاوزت حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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