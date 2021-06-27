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ركلات الترجيح تنصف الرجاء على بيراميدز وتؤهله لنهائي الكونفدرالية

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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فشل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أن يحقق الفوز  على نظيرة الرجاء البيضاوي المغربي وعدم مقدرته على تحقيق الصعود للمرة الثانية على التوالي للمباراة النهائية من  كأس الكونفدرالية، بعد التعادل السلبي الذي جمع بين الفريقين ذهبا وإيابا في دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والخسارة بضربات الترجيح، ليتعثر للمرة الثانية على التوالي أمام الفرق المغربية بالتصفيات النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وكان بيراميدز قد حقق تعادل سلبيًا أمام نظيرة المغربي بمباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ، وشهدت مباراة الإياب أيضاً تعادلا سلبيا بين الفريقين، لتجمع بينهم ركلات الجزاء لتحديد الطرف الثاني في لقاء النهائي بعد فوز شبيبة القبائل على نظيرة كوتون سبورت بثلاثية مقابل لاشيء.

 

واستمرت مجريات المباراة بين الفريقين بحذر شديد من قبل الفريقين، وكانت مباراة دفاعية من قبل نادي بيراميدز لخوفه على توديع البطولة لتشهد ضربات الترجيح فوز الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة "5-4".

 

 

ومن المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوي نظيرة شبيبة القبائل في المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 10 يوليو المقبل بمدينة بنين.

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