الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم إنهاء حالة المقاطعة لمجموعة قنوات أون تايم سبورت على خلفية الاعتذار الذي صدر عنها لنادي الزمالك.. وكذلك الاعتذار الذي قدمه مذيع القناة كريم رمزي للنادي وجماهيره واعترافه بالخطأ الذي وقع فيه لاعتماده على مصدر غير موثوق فيه وهو ما أعاد حق نادي الزمالك وجماهيره أمام الرأي العام.

ونظرا لوضوح الحقائق للرأي العام الرياضي والإجماع على رفض اختلاق المواقف والأحداث التي لم يكن لها وجود على أرض الواقع وأصابت أطراف تلك المواقف بجرح عميق، فقد اتخذت اللجنة قرارها لتبرهن علي حسن النوايا.

وتنتظر اللجنة في الوقت نفسه نتيجة التحقيق الذي أشارت إليه مجموعة قنوات أون تايم سبورت في بيانها الذي نشر للرأي العام.

وتعد اللجنة، جماهير الزمالك في كل مكان بأنها لن تتواني عن اتخاذ أي موقف أو قرار ضد أي شخص أو هيئة تهدر حق النادي وجماهيره العريضة لإعادة حق النادي مهما كلفها ذلك.