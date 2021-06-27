هل سيتم رفع أسعار تذاكر المترو؟.. رئيس المرفق يوضح

قال الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن تم التعاقد مع الشركة الفرنسية فى تشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أنها الشركة رقم 5 على مستوى العالم لتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل الكهربائي بصفة عامة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها "مساء dmc "، المذاع على قناة dmc أنه تم الاشتراط على الشركة ألا تقل نسبة العاملين المصريين عن 90%، مشيرا إلى أن معايير القياس والتقييم لا تقل عن 98%.



وأكد أنه يجب الحفاظ على مستوى الخدمة وتدويرها بشكل جيد، لافتا إلى أنه من ضمن شروط التعاقد ألا تتدخل الشركة فى رفع تذكرة المترو ولكن الدولة هى المنوطة بذلك".

