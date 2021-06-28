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برشلونة مستعد للتخلي عن 4 نجوم من أجل نجم فالنسيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ترشيح 4 لاعبين من برشلونة الإسباني من أجل الدخول في الصفقة التي يرغب البرسا في إبرامها وذلك بالتعاقد مع الإسباني خوسيه لويس جايا نجم وقائد فالنسيا الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن هذا الرباعي، هم : الدنماركي مارتين برايثوايت والإسباني جونيور فيربو والإسباني كارليس ألينيا والإسباني الشاب أليكس كويادو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ألينيا لديه موسم متبقي في عقده وكلا من ريال بيتيس وخيتافي مُهتمين بالتعاقد معه وأن الانضمام إلى فالنسيا ليس بالخيار السيء للنجم الإسباني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن فكرة التعاقد مع الدنماركي برايثوايت قد تعجب فالنسيا لأن النادي الإسباني يحتاج لاعب ليعوض رحيل نجمه الفرنسي كيفين جاميرو الذي يلعب في خط الهجوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خيارجونيور فيربو الأول هو الانضمام إلى ميلان الإيطالي ولكن يبقى كل شيء وارد وغير واضح بشأن ما قد يحدث مع كويادو.

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