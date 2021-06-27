هند صبري تطلق مبادرة الأكسجين للجميع

أطلقت الفنانة التونسية هند صبري، مبادرة "الأكسيجين للجميع"، حيث قدمت عبرها مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي لدولة تونس التي تعد من أكثر المناطق تضرّرا من جائحة كوفيد_19.





و شملت مبادرة "الأكسيجين للجميع"، مجموعة من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بكوفيد-19 الذي فاق عدد ضحاياه في تونس 12ألفا حسب شهادة مسؤولين في الصحة.







يُذكر أنّ هند صبري حصلت مؤخّرا، على شارة وجائزة نوبل للسلام كسفيرة النوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس التي تحمل اسم "مفيد".