"الصحة": إنتاج أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا الشهر المقبل

أعلنت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، عن إنتاج أول لقاح مصرى ضد فيروس كورونا الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه بعد إنتاج اللقاح ستجرى عليها اختبارات من قبل هيئة الدواء المصرية وبعد 14 يوما سيتم طرحه فى السوق المصري.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه عبر برنامجها "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن وزارة الصحة اقتربت من طرح أول لقاح سينوفاك المصرى فى مراكز التطعيم، بعد الانتهاء من إجراء اختبارات للقاح والمواد الخام بالهيئة العامة للدواء، وسيكون متاحا خلال أسبوع أو 10 أيام.



