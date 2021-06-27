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وينسلاند: استئناف شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة كهرباء غزة الاثنين
الأحد 27/يونيو/2021 - 11:29 م
وكالات
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أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أنه سيتم يوم الاثنين استئناف دخول شحنات الوقود الممولة من قطر لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وأضاف وينسلاند في تغريدة عبر "تويتر"، أن "هذا القرار يأتي وفقا للاتفاقية المبرمة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ودولة قطر".
وأعرب عن ترحيبه بجميع الخطوات المتخذة لتهدئة الوضع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة سكان قطاع غزة.
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