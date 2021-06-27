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تعرف على توديبو بعد رحيله من برشلونة

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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انتقل توديبو من نادي برشلونة الأسباني إلى نادي نيس الفرنسي وبشكل دائم وذلك بعدما كان منتقلًا له على سبيل الإعارة ولعب فيه الموسم الماضي.

- من هو توديبو ؟
ولد اللاعب جان كلير توديبو يوم 30 ديسمبر عام 1999 م بفرنسا، فهو لاعب كرة قدم فرنسي ويعتبر من أبرز المدافعين الواعدين في العالم.

- انتقالات اللاعب :
بدأ اللاعب مسيرته بانضمامه إلى نادي تولوز عام 2018.
ثم انتقل إلى نادي برشلونة عام 2019.
ثم إلى نادي شالكه عام 2020 ورحل عنه بنهاية العام نفسه حيث انتقل له على سبيل الإعارة.
ثم عاد إلى برشلونة مرة أخرى عام 2020.
ثم انتقل إلى نادي بنفكيا على سبيل الإعارة أيضا عام 2021، حيث لعب معه في بداية العام ثم انتقل لنادي نيس.
وانتقل للمرة الأخيرة من نادي برشلونة إلى نادي نيس اليوم لكن بشكل دائم.

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