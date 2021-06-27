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تعرف على توديبو بعد رحيله من برشلونة
الأحد 27/يونيو/2021 - 11:28 م
بسمة الجاويش
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انتقل توديبو من نادي برشلونة الأسباني إلى نادي نيس الفرنسي وبشكل دائم وذلك بعدما كان منتقلًا له على سبيل الإعارة ولعب فيه الموسم الماضي.
- من هو توديبو ؟
ولد اللاعب جان كلير توديبو يوم 30 ديسمبر عام 1999 م بفرنسا، فهو لاعب كرة قدم فرنسي ويعتبر من أبرز المدافعين الواعدين في العالم.
- انتقالات اللاعب :
بدأ اللاعب مسيرته بانضمامه إلى نادي تولوز عام 2018.
ثم انتقل إلى نادي برشلونة عام 2019.
ثم إلى نادي شالكه عام 2020 ورحل عنه بنهاية العام نفسه حيث انتقل له على سبيل الإعارة.
ثم عاد إلى برشلونة مرة أخرى عام 2020.
ثم انتقل إلى نادي بنفكيا على سبيل الإعارة أيضا عام 2021، حيث لعب معه في بداية العام ثم انتقل لنادي نيس.
وانتقل للمرة الأخيرة من نادي برشلونة إلى نادي نيس اليوم لكن بشكل دائم.
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