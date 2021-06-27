أجهزة الأمن تضبط مصنع مخالف لتدوير زيوت الطعام بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على أصحاب قطعة أرض فضاء بشارع المجزر الآلى بمنطقة المنيب، غرب المحافظة، على خلفية اتهامهم باستخدامها كوكرا لإعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمة لاستخدامها مره أخرى.



وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات وإيداعها داخل مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار الحملات الدورية التي تشنها محافظة الجيزة من خلال الأحياء والمراكز لضبط المخالفين والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.