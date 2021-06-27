Advertisements

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب محافظة خراسان بإيران

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أفاد مركز رصد الزلازل الإيراني بأن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق متاخمة لمدينة طبس في محافظة خراسان جنوبي البلاد.
وأوضح المركز أن الهزة وقعت عند الساعة السادسة و53 دقيقة و13 ثانية من مساء الأحد (حسب التوقيت المحلي)، وعلى عمق 9 كلم عن سطح الأرض وعند التقاء خطي الطول الشرقي 56:97 والعرض الشمالي 33:43.

وأشار إلى أن أقرب مدن خراسان الجنوبية من مركز الزلزال، هي: مدينة  طبس على بعد 19 كلم، وارسك 48 كلم وديهوك 53 كلم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هزه ارضية زلزال خرسان ايران

أخبار تهمك

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 11 ساعة

ركلات الترجيح تنصف الرجاء على بيراميدز وتؤهله لنهائي الكونفدرالية

منذ ساعة و 21 دقيقة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ ساعة و 20 دقيقة

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النائب العام بشأن القطع الأثرية المستردة من فرنسا

منذ أقل من ساعة

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب غرب إيران

هزة أرضية تضرب جنوب شرقي إيران

عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوبي إيران

هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب إيران

هزة أرضية قوية تضرب محافظة كيرمان في شرق إيران

زلزال قوي يضرب إيران

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة