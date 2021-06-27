تعيين بيتر وجيه أمينا مساعدًا للشئون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرار وزاري حمل رقم “328” لسنة 2021.





ونص قرار وزيرة الصحة والسكان علي تكليف الدكتور بيتر توفيق وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للقيام بأعمال الأمين المساعد للشئون التنفيذية للجنة العليا للتخصصات الطبية وذلك لمدة عام بالإضافة إلى مهام عمله.





ونصت المادة الثانية من قرار وزيرة الصحة أنه على الجهات المعنية تنفيذ القرار بداية من تاريخه.





وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت منذ عام عن إصدار القرار رقم 426، بتكليف الدكتور بيتر توفیق وجيه هندی أخصائی ثان طب بشری بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، بالقيام بأعمال نائب رئيس المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.



