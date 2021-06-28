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عضو بـ"تعليم النواب": إنترفيو المدارس ليس لتعذيب الطلاب ولكن لتحديد الضوابط

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:12 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكدت الدكتور حسام الدين المندوة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ولي الأمر هو عنصر أساسي في العملية التعليمية وشريك فيها، كما أن له دور هام مع المدرسة في نجاح الاستثمار التعليمي في طفله، منوه إلى أن المشروع التعليمي غاية في الأهمية ويجب أن يكون له مناخ لنجاحه.

وأضاف "المندوة"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "الإنترفيو" للأطفال للقبول في المدارس ليس تعذيب لكنه اشتراطات وضوابط حتى يكون هناك مناخ معروف من قبل ولي الأمر والمدرسة، إلا أنه يرفض أن يكون هناك إرهاق للطفل في التقييم، إذ أن التقييم العلمي والسلوكي مهم جدًا؛ لأنه سيتواجد الطفل بمفرده في البيئة التعليمية ويحققوا له الاعتمادية على النفس والاستقلالية.

وأوضح أن التقييم و"الإنترفيو" لقبول الطفل ليس لرفضه، لكن لتحديد طريقة التعامل والتعليم والضوابط التي تحسن من مستوى السلوكي للأطفال، مشددًا على أن معرفة جوانب الطفل السلوكية والصحية تجعل هناك بيئة جيدة للتعامل بين الأسرة والمدرسة.

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لجنة التعليم بوابة الفجر انترفيو المدارس الفجر

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