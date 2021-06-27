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أمانة جازان تغلق 33 منشأة مخالفة بصبيا وتصادر 655 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه

الأحد 27/يونيو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أغلقت أمانة منطقة جازان ، 33 منشأة مخالفة في محافظة صبيا ، وصادرت 655 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه المتنوعة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق نفذت خلال الأسبوع المنصرم “1254”جولة رقابية مكثفة شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام، مشيراً إلى استمرار هذه الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

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