بسام راضي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى العراق

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق هي الأولى لرئيس مصري منذ 30 عامًا.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد شهدت حفاوة كبيرة من الأشقاء في العراق.





وكشف عن أن الرئيس السيسي بحث خلال زيارته إلى بغداد دعم مجالات التعاون بين مصر والأردن والعراق، لافتًا إلى أن التعاون في مجال الطاقة تصدر مباحثات القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.



