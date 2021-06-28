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شاهد.. مفاجأة كبرى من نقابة الموسيقيين بشأن حمو بيكا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إنه قيل إن مطرب المهرجانات حمو بيكا شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، معقبًا :"الكلام دا ما حصلش والنقابة أصدرات بيان حول هذا الأمر".

وتابع "مرتضى"، خلال تقديمه ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض أسماء مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم، معقبًا: "ما ينفعش طبيب يشتغل إلا وهو عضو في نقابة الأطباء، وقانون الموسيقيين مثله مثل باقي النقابات، والقوانين التي تضبط العمل داخل النقابات واحدة"

وأضاف: "الأخ حمو بيكا مش عضو في نقابة الموسيقيين، ولا ينتمي إليها، ولا يجب أن يتمسح بها، في قواعد للانضمام للنقابة، وحال اجتياز مرحلة الأوراق يتم الدخول مرحلة الاختبار، وبعد اجتياز الاختبار يدخل مرحلة أخرى".

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