اليوم.. "سياحة النواب" تناقش إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة رانيا الجزايرلي، بشأن ضرورة إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية، لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية تؤهلها لتكون جاذبة للسياحة.



