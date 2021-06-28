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اليوم.. "سياحة النواب" تناقش إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:26 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة رانيا الجزايرلي، بشأن ضرورة إعادة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخريطة السياحية، لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية تؤهلها لتكون جاذبة للسياحة.

ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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