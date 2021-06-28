أستاذ موارد مائية يكشف تفاصيل إنشاء سد "واو" بجنوب السودان (صور)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن سد "واو" أحد المشروعات المائية في دولة جنوب السودان، لافتَا إلى أن هذا السد غير متصل بشكل مباشر بالنيل الأبيض الذي يأتي من بحيرة فكتوريا، والهدف منه توليد الطاقة الكهربائية.





وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة من دول حوض النيل، بدليل بناء مصر سد تنزانيا بتكلفة تتعدى الـ3 مليار دولار، خلاف إنشاء الكثير من المشروعات داخل جنوب السودان، وهذه المشروعات تتمثل في حفر بعض الآبار، وعمل بعض الموانئ، وإنشاء محطات مائية.



