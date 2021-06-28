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أخر تحديث.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 28-6-2021

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصرية في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين بعد أن شهدت في نهاية أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، فى حين تباين أداء متوسط أسعار العملات العالمية الرئيسية فيما استقرت العملات العربية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.60 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم نهاية تعاملات الاسبوع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.

وجرى تداول العملة الأمريكية اليوم ببنوك الأهلي المصري ومصر وأبوظبي الإسلامي بمتوسط سعري بلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع بإرتفاع مقداره قرش واحد عن إغلاقه الخميس الماضي، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد إرتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليوور إلى 18.60 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، في حين تراجع الجنيه الاسترليني إلى 21.64 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.08 جنيها للشراء 52.16 للبيع.

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