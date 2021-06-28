خبير: الدول العربية بالكامل تساند مصر والسودان في أزمة سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن إثيوبيا قامت برفع سد النهضة بطول 8 أمتار، بدلا من 30 مترًا، لأسباب فنية خاصة بالأعمال الهندسية على جانبي سد النهضة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الملء الثاني سيكون أقل مما كان متوقعا.





وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر تريد اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصرف النظر عن قيمة التخزين.



