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خبير: الدول العربية بالكامل تساند مصر والسودان في أزمة سد النهضة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:57 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن إثيوبيا قامت برفع سد النهضة بطول 8 أمتار، بدلا من 30 مترًا، لأسباب فنية خاصة بالأعمال الهندسية على جانبي سد النهضة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الملء الثاني سيكون أقل مما كان متوقعا.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج "الجورنالجي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر تريد اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصرف النظر عن قيمة التخزين.

وأشار إلى أن مصر تقدمت بعدة خطابات إلى مجلس الامن، وقامت بحشد دولي للضغط على إثيوبيا من خلال مجلس الأمن الدولي، ونتوقع استجابة مجلس الأمن للنداءات المصرية، خاصة ان الدول العربية بالكامل تساند مصر والسودان في ازمة سد النهضة.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر الدول العربية

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