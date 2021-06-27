النائب العام يشيد بالتعاون بين القضاء المصري والفرنسي

أشاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتعاون الفعَّال بين السلطتين القضائيتين المصرية والفرنسية، مؤكدًا حرصَ النيابة العامة على التصدي لجرائم تهريب الآثار، حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق.





كما أثنى النائب العام، على التعاون المُثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في واقعة استرداد القطع الآثارية وغيرها من الوقائع، مؤكدًا ضرورةَ استمراره وحدة الهدف والمسعى.





وأمر النائب العام بتسليم القطع الأثرية المُستردة إلى اللجنة الفنية المُشكَّلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تُنسب إليها.





وانتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العام، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة إلى فرنسا لاسترداد القطع المُهربة.





وعاد المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد النيابة العامة المرافق له، مساء اليوم الأحد، بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة على متن الطائرة التي أقلته من فرنسا.



