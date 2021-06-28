"إعلام النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تهالك قصر ثقافة مدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن تهالك قصر ثقافة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدم الاستجابة لطلبات الترميم والتطوير رغم حيويته وأهميته بالنسبة للأهالي.



ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الاثنين، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

