غادة والي: ثلث متعاطي المخدرات حول العالم من النساء

كشفت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أن هناك امرأة من كل ثلاث متعاطين للمخدرات، وهذا الأمر لا يمثل خطورة في المجمل، كون المرأة تشكل نصف العالم، لكن الخطورة تتمثل في أن نسبة من يتقدمن لتقلي العلاج لا تزيد عن 15%.





وأضافت "والي"، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، أن نسبة المتعاطيات من النساء للمخدرات تنخفض في إفريقيا والشرق الأوسط ، مقارنة بالعالم حيث أن 71% من وفيات المخدرات يمثلهم رجال، مشيرة إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين النساء في الشرق الأوسط وإفريقيا هي الأقل ، رغم عدم وجود مراكز كافية لتقلي العلاج.



