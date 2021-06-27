مدافع الزمالك يتلقى عرضا خليجيا للرحيل عن القلعة البيضاء

تلقى محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عرضا من الأهلى القطرى، الذي يقوده مدرب الأبيض السابق الصربى نيبوشا من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.





رحيل محمود علاء عن الزمالك





وقام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للانتقال للأهلى القطرى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وكان محمود علاء قد خرج من حسابات أهلى جدة السعودى الذى كان يرغب ضمه في الميركاتو الصيفي الجاري، إلا إن الفريق السعودي تمكن من التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بريرا، قادمًا من أوساكا الياباني.





ومن المقرر أن ينتهي عقد محمود علاء مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض مع نادى الزمالك فى موسم 2025 بعدما قام بتجديد عقده مع الفريق خلال الموسم الكروي الماضى.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء غد الإثنين ضمن إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.